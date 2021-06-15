Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сподівається на надання Україні ПДЧ для вступу в НАТО у 2022 році.

Про це міністр написав у Facebook та додав, що вчорашня декларація НАТО є дуже гарною новиною для України, враховуючи те, що ще за кілька днів до саміту про ПДЧ взагалі не йшлося.

– Це правда, що ми її буквально вигризли в останній момент завдяки власній наполегливості, чесній розмові з НАТО та твердій підтримці ключових наших друзів, – наголосив Кулеба.

Натомість політик нагадав, що декларації самітів Альянсу ухвалювали у 2014, 2016 та 2018 роках і в жодній з них не згадувалось ПДЧ для України.

На думку Кулеби, нинішня декларація має досить широкий контекст і по суті є новим планом дій НАТО, щодо стримування суперників та підтримки друзів.

Також очільник МЗС наголосив, що Україна провела вже достатньо реформ для отримання ПДЧ.

– Коли нам кажуть “давайте ще більше реформ”, то у мене одне питання: Скільки ще? Ми повинні продовжувати реформи, але ми не повинні миритися з ситуацією, коли окремі держави-члени НАТО реформи в Україні використовують як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію, – висловив обурення міністр.

За словами Кулеби, України буде членом Альянсу і чим раніше вона встане на шлях ПДЧ, тим швидше це відбудеться.

Саміт НАТО

14 червня на саміті країни Альянсу підтвердили рішення 2008 року, яке полягає у тому, що Україна може потрапити до НАТО через ПДЧ.

Про те, які ще рішення ухвалили на саміті, читайте в матеріалі Фактів ICTV.