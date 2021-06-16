Украина способна укрепить ЕС после выхода Великобритании — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в интервью западным СМИ признался, что считает модель Евросоюза достаточно хрупкой, особенно после того, как сообщество оставила Великобритания.

Однако, по его мнению, укрепить Евросоюз, как и НАТО, может членство Украины.

— То, что в геополитике сегодня, я чувствую — особенно после того, как Великобритания вышла из Евросоюза, — что модель достаточно хрупкая. И Украина как раз — очень мощная страна с точки зрения укрепления и ЕС, и НАТО. Я так считаю. Возможно, я ошибаюсь и очень хорошо о нас думаю, — подчеркнул глава государства.

В речи ко Дню Европы, который отмечался 14 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно станет членом Европейского союза.

По его словам, Украина является центром и сердцем Европы, а украинцы – европейцами не только географически, но и по ценностям.