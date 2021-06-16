Володимир Зеленський розповів журналістам про свої очікування від зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна у Женеві.

Президент підкреслив, що хоча політики мають досить різні погляди на життя та світові події, він радіє самому факту їх зустрічі і знаходиться в очікуванні.

– Думаю, що весь світ чекає. Я це відкрито кажу й радію, бо коли люди сідають і говорять, навіть якщо вони вийдуть без результату, – це вже результат їхньої зустрічі, – поділився президент.

Головним побоюванням Зеленського є те, що на зустрічі президентів знову не буде конкретики, адже від цього, на його думку, сильно залежить ситуація в Україні.

– Остаточне вирішення проблемних питань я завжди пов’язував на рівні, хто відповідальний і коли. Мені здається, цієї конкретики не буде. Це мої побоювання, – сказав Зеленський журналістам.

Очільник України вважає, що розв’язання конкретних проблемних запитань може не відбутись через те, що усі побоюються вирішення найскладніших питань.

Також очільник держави сказав, що впевнений у тому, що за Україну без її участі нічого не вирішуватимуть, адже на його думку – це абсолютно неможливо.

Зеленський визнав, що уникнути розмови про Україну без її участі не вдастся, але нічого страшного у цьому не має.

– Ми не запрошені на цю зустріч, тому, я вважаю, і не буде саме того конкретного результату. Якщо казати відверто, то краще за українців ніхто не знає росіян. Краще за росіян ніхто не знає Україну, тому ми чітко розуміємо, що домовленості про Україну без України між РФ та США не буде, – сказав Зеленський.

Зустріч Байдена і Путіна

Зустріч президентів США і Росії відбудеться 16 червня у швейцарському місті Женева.

Лідери країн планують обговорити двосторонні стосунки між державами, а також російську агресію проти України.

Про що ще говоритимуть Байден і Путін та як це вплине на Україну, читайте в матеріалі Фактів ICTV.