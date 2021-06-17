Рада выделила на финансирование местных и апелляционных судов 600 млн грн

Верховная Рада приняла во втором чтении закон №5304, который предусматривает увеличение расходов из госбюджета 2021 на осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений правосудия на 600 млн грн.

Из них на оплату труда судей выделят 412 млн грн. В частности, для апелляционных общих судов — 37 млн ​​грн, апелляционных судов — 7 млн ​​грн, апелляционных административных судов — 10 млн грн.

Соответствующее решение поддержал 301 народный депутат.

Дополнительные средства выделили за счет уменьшения на 600 млн расходов на подготовку и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх.

Как отмечают в пояснительной записке к закону, местные и апелляционные суды Украины из года в год сталкиваются с проблемой недостаточного финансового и материально-технического обеспечения.

Кроме того, финансовое обеспечение надлежащих условий для функционирования судов и деятельности судей является конституционной обязанностью государства (ст. 130 Конституции Украины), а установление отдельного порядка финансирования и организационного обеспечения деятельности судов — одна из гарантий независимости судей как носителей судебной власти.