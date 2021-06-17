Рада виділила на фінансування місцевих і апеляційних судів 600 млн грн

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №5304, який передбачає збільшення видатків з держбюджету 2021 на здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ правосуддя на 600 млн грн.

З них на оплату праці суддів виділять 412 млн грн. Зокрема, для апеляційних загальних судів – 37 млн грн, апеляційних господарських судів – 7 млн грн, апеляційних адміністративних судів – 10 млн грн.

Відповідне рішення підтримав 301 народний депутат.

Додаткові кошти виділили за рахунок зменшення на 600 млн видатків на підготовку і участі національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх.

Як зазначають у пояснювальній записці до закону, місцеві та апеляційні суди України з року в рік стикаються з проблемою недостатнього фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

Крім того, фінансове забезпечення належних умов для функціонування судів і діяльності суддів є конституційним обов’язком держави (ст. 130 Конституції України), а встановлення окремого порядку фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів – одна з гарантій незалежності суддів як носіїв судової влади.