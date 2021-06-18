США проведут консультации с Украиной относительно видения Минских соглашений — Нуланд

Соединенные Штаты хотят начать консультации с Украиной относительно того, как она видит Минские соглашения и каким образом планирует двигаться к их выполнению.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, отметив, что после этого можно будет определить, есть ли основания для того, чтобы к этому процессу подключилась Америка.

— Думаю, мы начнем серьезные консультации с нашими украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения и как они будут двигаться к их реализации. Тогда мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными. Возможно, это просто защитный щит для нынешнего конфликта в глазах Москвы? Мы этого еще не знаем, — отметила она.

Кроме того, Виктория Нуланд напомнила, что Минские соглашения являются единственным письменным документом, в котором президент РФ Владимир Путин заверил, что российские войска покинут Донбасс.

Также она добавила: если США увидят, что есть основания выполнить Минские соглашения в безопасный и приемлемый для Украины способ, то Штаты были бы готовы работать над этим.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что США необходимо привлечь к участию в мирных переговорах по Донбассу в ближайшее время — как в Минском формате, так и в нормандском.

По его мнению, такой сценарий возможен, поскольку Соединенные Штаты имеют для этого законные основания.