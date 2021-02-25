США необходимо в ближайшее время привлечь к участию в мирных переговорах по Донбассу – как в Минском формате, так и в нормандском. Иначе потом трудно будет вернуться к этой идее.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его мнению, такой сценарий возможен, поскольку Соединенные Штаты имеют для этого законные основания.

– Право Соединенных Штатов принимать в этом участие подтверждается Будапештским меморандумом, а также тем, что эта страна является официальным членом ОБСЕ. Поэтому их представители могут быть участниками и в нормандском, и в минском формате в качестве модераторов или координаторов абсолютно легитимно, – объяснил Резников.

Он также считает, что президент РФ Владимир Путин может услышать аргументы людей, вес которых он понимает.

Резников убежден, что привлечение США может сдвинуть с мертвой точки Минский процесс. Россия с июля 2020 года блокирует переговоры на этой площадке.

– Переговоры продолжаются в нормандской формате на уровне политических советников, были встречи в Берлине как оффлайн, так и онлайн. Однако с июля практически заблокирован мирный переговорный процесс на Минской площадке. Прекращены любые дискуссии, просто потасовка и странные требования, – уточнил вице-премьер-министр.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что расширение нормандского формата, в частности присоединение к нему США, возможно только путем консенсуса.

В то же время он не исключает возможности создания какого-то другого формата, к которому присоединятся США.