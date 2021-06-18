США проведуть консультації з Україною щодо бачення Мінських угод – Нуланд

Сполучені Штати хочуть розпочати консультації з Україною щодо того, як вона бачить Мінські угоди і у який спосіб планує рухатися до їхнього виконання.

Про це повідомила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, зазначивши, що після цього можна буде визначити, чи є підстави для того, щоб до цього процесу долучилася Америка.

– Думаю, ми почнемо серйозні консультації з нашими українськими партнерами щодо того, як вони бачать Мінські угоди і як вони рухатимуться до їх реалізації. Тоді ми подивимося, чи є потенційні підстави для нас бути задіяними. Можливо, це просто захисний щит для нинішнього конфлікту в очах Москви? Ми цього ще не знаємо, – зазначила вона.

Крім того, Вікторія Нуланд нагадала, що Мінські угоди є єдиним письмовим документом, в якому президент РФ Володимир Путін запевнив, що російські війська залишать Донбас.

Також вона додала: якщо США побачать, що є підстави виконати Мінські угоди у безпечний і прийнятний для України спосіб, то Штати були б готові працювати над цим.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що США необхідно долучити до участі в мирних переговорах щодо Донбасу найближчим часом – як у Мінському форматі, так і в нормандському.

На його думку, такий сценарій можливий, оскільки Сполучені Штати мають для цього законні підстави.