На борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту HMS DEFENDER в Одесі підписали договір про підтримку розвитку Військово-морських сил України.

Документ передбачає спільне будівництво військових кораблів у двох країнах, а також реконструкцію суднобудівних підприємств та спорудження двох баз ВМС України.

Цей крок сприятиме зміцненню українського морського флоту, який стикається з небезпекою у Чорному та Азовському морях.

Есмінець HMS DEFENDER став другим кораблем флоту Британії, який прибув у місто протягом останніх тижнів. Першим був HMS TRENT – британський патрульний корабель берегової охорони класу Рівер.

У Міноборони зазначили, що спільні морські проекти та регулярні візити військових кораблів — свідчення тісного партнерства між Британією та Україною.

Під час підписання меморандуму державні діячі обох країн спостерігали за спільними навчаннями військовослужбовців України, Британії та США.