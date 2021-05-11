Военно-морские силы ВС Украины, береговая охрана США и морская охрана Госпогранслужбы Украины провели совместные тренировки типа PASSEX в акватории Черного моря.

Цель тренировок: усиление безопасности в Черном море и повышение совместимости экипажей кораблей Украины и США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп по стандартам и процедурам, которые приняты государствами-членами и партнерами НАТО.

— Это очень действенный инструмент, который приближает украинский флот к стандартам Североатлантического альянса, — отметил командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

В тренировках были задействованы: патрульный катер типа Айленд Старобельск, вертолет Ми-14 ВМС ВС Украины, патрульный катер береговой охраны США Hamilton и флагман Морской охраны ГНС Украины корабль Григорий Куропятников.

Экипажи судов отработали элементы по тактическому маневрированию, сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи, отражению ударов средств воздушного нападения противника и тому подобное.



















В Черном море провели совместные тренировки ВМС Украины и береговой охраны США / 5 фотографий

Также американские моряки после завершения тренировок провели показательное занятие из различных тематик на борту катера Hamilton.

Фрегат береговой охраны США USCGC Hamilton зашел в Одесский порт 10 мая.

Прежде чем зайти в Черное море, фрегат завершил обучение с эсминцем США USS Roosevelt в Эгейском море.