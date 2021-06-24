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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Зеленский ввел новые санкции против банков РФ, действующих на оккупированных территориях

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции против российских банков, действующих на оккупированных территориях. В частности, ограничительные меры продлили на три года против Газпромбанка и Сбербанка.

24 июня глава государства издал соответствующий указ. Этому предшествовало решению СНБО, принятое в соответствии с предложениями НБУ.

В частности, согласно документу будут применяться персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Контролировать выполнение этого решения будет секретарь СНБО Алексей Данилов.

В общем касательно 55 банковских учреждений и физических лиц применили: блокировку активов, запрет предоставлять кредиты и займы, осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг или покупать их.

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