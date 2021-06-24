Президент України Володимир Зеленський ввів нові санкції проти російських банків, які діють на окупованих територіях. Зокрема, обмежувальні заходи подовжили на три роки проти 55 російських банків, платіжних систем і так званих центральних банків з ОРДЛО.

24 червня глава держави видав відповідний указ. Цьому передувало рішенням РНБО, ухвалене згідно з пропозиціями НБУ.

Зокрема, згідно з документом застосовуватимуться персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Контролюватиме виконання цього рішення секретар РНБО Олексій Данілов.

Загалом щодо банківських установ та фізичних осіб застосували: блокування активів, заборону надавати кредити та позики, здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів чи купувати їх.

Серед банків, які потрапили під санкції є:

Сбербанк Росії;

Агроінвестиційний комерційний банк;

Аделантбанк;

Бізнес для Бізнесу;

Газпром Банк;

Джаст Банк;

Івестиційний Капітал;

Інвестрастбанк;

ФІА-Банк;

Банк ВТБ тощо.

Фізособи, до яких застосовуються обмежувальні заходи: