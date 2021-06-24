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Анастасія Рогожінська |

Зеленський ввів нові санкції проти банків РФ, які діють на окупованих територіях

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввів нові санкції проти російських банків, які діють на окупованих територіях. Зокрема, обмежувальні заходи подовжили на три роки проти 55 російських банків, платіжних систем і так званих центральних банків з ОРДЛО.

24 червня глава держави видав відповідний указ. Цьому передувало рішенням РНБО, ухвалене згідно з пропозиціями НБУ.

Зокрема, згідно з документом застосовуватимуться персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Контролюватиме виконання цього рішення секретар РНБО Олексій Данілов.

Загалом щодо банківських установ та фізичних осіб застосували: блокування активів, заборону надавати кредити та позики, здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів чи купувати їх.

Серед банків, які потрапили під санкції є:

  • Сбербанк Росії;
  • Агроінвестиційний комерційний банк;
  • Аделантбанк;
  • Бізнес для Бізнесу;
  • Газпром Банк;
  • Джаст Банк;
  • Івестиційний Капітал;
  • Інвестрастбанк;
  • ФІА-Банк;
  • Банк ВТБ тощо.

Фізособи, до яких застосовуються обмежувальні заходи:

  • Анненков Олександр – засновник АТ Севастопольський морський банк;
  • Анненкова Лідія – засновниця АТ Севастопольський морський банк;
  • Святий Роман – судовий пристав-виконавець так званого Управління Федеральної служби судових приставів у Криму.

Джерело: Офіс президента

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