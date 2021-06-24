Президент України Володимир Зеленський ввів нові санкції проти російських банків, які діють на окупованих територіях. Зокрема, обмежувальні заходи подовжили на три роки проти 55 російських банків, платіжних систем і так званих центральних банків з ОРДЛО.
24 червня глава держави видав відповідний указ. Цьому передувало рішенням РНБО, ухвалене згідно з пропозиціями НБУ.
Зокрема, згідно з документом застосовуватимуться персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.
Контролюватиме виконання цього рішення секретар РНБО Олексій Данілов.
Загалом щодо банківських установ та фізичних осіб застосували: блокування активів, заборону надавати кредити та позики, здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів чи купувати їх.
Серед банків, які потрапили під санкції є:
- Сбербанк Росії;
- Агроінвестиційний комерційний банк;
- Аделантбанк;
- Бізнес для Бізнесу;
- Газпром Банк;
- Джаст Банк;
- Івестиційний Капітал;
- Інвестрастбанк;
- ФІА-Банк;
- Банк ВТБ тощо.
Фізособи, до яких застосовуються обмежувальні заходи:
- Анненков Олександр – засновник АТ Севастопольський морський банк;
- Анненкова Лідія – засновниця АТ Севастопольський морський банк;
- Святий Роман – судовий пристав-виконавець так званого Управління Федеральної служби судових приставів у Криму.