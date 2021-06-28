Неотложный документ: Зеленский внесет в Раду закон о большом государственном гербе

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об утверждении большого государственного герба Украины.

Документ подан как неотложный, сообщил он во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины.

— Все эти годы существует незакрытый вопрос — единый государственный символ, который прямо предусмотрен Конституцией Украины. Большого герба Украины до сих пор не существует. За все эти годы было много конкурсов, споров, ссор – и это нормально в демократическом обществе, — сказал президент.

По его словам, в год 30-летия Независимости Украины и 25-летия принятия Конституции в этом вопросе необходимо поставить точку. Зеленский добавил, что законопроект при рассмотрении на заседании Верховной Рады будет представлять первый президент Украины Леонид Кравчук.

Минкульт провел конкурс на определение лучшего эскиза большого Государственного Герба Украины еще в прошлом году.

Почему Украина до сих пор не получила большой герб

В феврале 1992 года Верховная Рада своим постановлением утвердила малый государственный герб Украины – им стал золотой трезубец на синем щите.

­­­­­­­­­­­­­­­­­Касательно большого герба проводилось уже несколько конкурсов, но каждый раз они оказывались безрезультатными.

Согласно Конституции, соответствующий символ должен быть установлен с учетом малого герба и герба Войска Запорожского.

Кроме того, его должны утвердить не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Согласно результату последнего конкурса, главным элементом большого государственного герба Украины должен стать знак Княжеского Государства Владимира Великого.