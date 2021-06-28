Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Дмитро Кудрявцев |

Невідкладний документ: Зеленський внесе на розгляд Ради закон про великий Державний Герб

Володимир Зеленський з телефоном

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про затвердження великого державного герба України.

Документ подано як невідкладний, зазначив він під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України.

– Всі ці роки існує незакрите питання – єдиний державний символ, який прямо передбачений Конституцією України. Великого герба України досі не існує. За всі ці роки було багато конкурсів, суперечок, сварок – і це нормально в демократичному суспільстві, – сказав президент.

За його словами, в рік 30-річчя Незалежності України та 25-ї річниці прийняття Конституції в цьому питанні необхідно поставити крапку. Зеленський додав, що законопроект при розгляді на засіданні Верховної Ради представлятиме перший президент України Леонід Кравчук.

Читайте
В Україну повернеться оригінал Конституції Пилипа Орлика - Зеленський

Мінкульт провів конкурс на визначення кращого ескізу великого Державного Герба України ще минулого року.

Чому в Україні досі не немає великого герба

У лютому 1992 року Верховна Рада своєю постановою затвердила малий державний герб України – ним став золотий тризуб на синьому щиті.

Стосовно великого герба проводилося вже кілька конкурсів, але щоразу вони виявлялися безрезультатними.

Згідно з Конституцією, відповідний символ має бути встановлений з урахуванням малого герба та герба Війська Запорізького.

Крім того, його повинні затвердити не менше ніж двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Згідно з результатом останнього конкурсу, головним елементом великого Державного Герба України повинен стати знак Княжої Держави Володимира Великого.

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка