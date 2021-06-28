Невідкладний документ: Зеленський внесе на розгляд Ради закон про великий Державний Герб

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про затвердження великого державного герба України.

Документ подано як невідкладний, зазначив він під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України.

– Всі ці роки існує незакрите питання – єдиний державний символ, який прямо передбачений Конституцією України. Великого герба України досі не існує. За всі ці роки було багато конкурсів, суперечок, сварок – і це нормально в демократичному суспільстві, – сказав президент.

За його словами, в рік 30-річчя Незалежності України та 25-ї річниці прийняття Конституції в цьому питанні необхідно поставити крапку. Зеленський додав, що законопроект при розгляді на засіданні Верховної Ради представлятиме перший президент України Леонід Кравчук.

Мінкульт провів конкурс на визначення кращого ескізу великого Державного Герба України ще минулого року.

Чому в Україні досі не немає великого герба

У лютому 1992 року Верховна Рада своєю постановою затвердила малий державний герб України – ним став золотий тризуб на синьому щиті.

Стосовно великого герба проводилося вже кілька конкурсів, але щоразу вони виявлялися безрезультатними.

Згідно з Конституцією, відповідний символ має бути встановлений з урахуванням малого герба та герба Війська Запорізького.

Крім того, його повинні затвердити не менше ніж двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Згідно з результатом останнього конкурсу, головним елементом великого Державного Герба України повинен стати знак Княжої Держави Володимира Великого.