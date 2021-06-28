В Украину вернется оригинал Конституции Филиппа Орлика — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции.

По его словам, Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Украины Филиппа Орлика ­­­– одна из них уже выставлена на всеобщее обозрение в фойе здания парламента.

Он добавил, что вторую копию выставят в офисе президента, а третью – в Конституционном суде сразу после его обновления и перезагрузки.

Кроме того, к 30 годовщине независимости Украины впервые за 311 лет в Украину вернется оригинал Конституции Филиппа Орлика.

Ее вместе с булавой, принадлежавшей гетьману, а также его предшественнику Ивану Мазепе можно будет увидеть в Софийском соборе.

— Полотно украинской истории насчитывает тысячи лет и столько же недостающих частей пазла. Мы их возвращаем украинцам и Украине, Слава Украине! За последний месяц, учитывая перипетии Евро-2020, шведские партнеры уже во второй раз показывают, что является нашим большим другом. И мы верим, что и завтра они уже в третий раз покажут, как сильно они любят Украину. На самом деле я шучу и желаю удачи всем участникам турнира, но кто сильнее — я думаю мы с вами все знаем, — пошутил Зеленский.

По его словам, 25 лет назад произошло историческое событие, значение которого настолько масштабно, что даже легкий пафос является уместным при его описании.

Он также отметил, что написание Конституции является последним аккордом в симфонии под названием создание государства.

— Первая статья Конституции начинается словом Украина, вторая – словом суверенитет, третья – словом человек. Этим все сказано, — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в сравнении с конституциями других государств, которые существуют уже несколько веков, Основной закон Украины очень молод, если не сказать – юн.

Но даже при этом международное сообщество признало, что украинская Конституция – одна из самых демократических и человекоцентричных в мире. По его словам, треть статей касается именно правам и свободам человека.

Зеленский подчеркнул, что соответствующий факт свидетельствует, что несмотря на свою молодость – Основной закон Украины является зрелым и мудрым.