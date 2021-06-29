В МИД назвали выход Беларуси из Восточного партнерства неуважением к демократии

Украина готова помочь гражданам Беларуси в сохранении доступа к Восточному партнерству и поддержании диалога с Евросоюзом.

Как отметили в Министерстве иностранных дел, решение приостановить участие в инициативе ЕС противоречит интересам белорусов и свидетельствует о неуважении к ценностям демократии.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что необходимо переосмыслить стратегическую цель Восточного партнерства, открыв европейские перспективы и инициативы для всех желающих стран-участниц.

— Это будет способствовать развитию сотрудничества всех государств региона на основе европейских ценностей, укрепит их устойчивость против внешних вызовов, – сказано в заявлении.

По данным МИД, с такой целью, а также для укрепления безопасности и устойчивости против гибридных угроз было основано Ассоциированное Трио, в котором участвуют Украина, Молдова и Грузия.

Реакция Евросовета на решение Беларуси

28 июня Беларусь в ответ на санкции объявила о приостановке участия в Восточном партнерстве.

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что этот шаг вызовет рост напряженности в регионе.

Он заверил, что белорусы все равно имеют право рассчитывать на поддержку Евросоюза, несмотря на решение властей.