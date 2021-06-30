Выход Украины в 1/4 финала Евро-2020: Кабмин пришел на заседание в футболках сборной

Заседание Кабинета министров 30 июня проходит в сине-желтых цветах. Все члены правительства пришли в синих и желтых футболках по случаю выхода сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.

Премьер-министр Денис Шмыгаль открыл заседание с поздравления всех с этой победой.

— Хочу сказать несколько слов о невероятном матче нашей сборной вчера. Украина — в 1/4 финала Евро-2020. Это огромный успех нашей сборной и тренерского штаба. Я благодарю всех за эту победу. Такие вещи мотивируют и объединяют страну, которая всем сердцем болеет за нашу команду, — отметил он.

Выход Украины в 1/4 финала Евро-2020: министры пришли на заседание в футболках сборной / 3 фотографии

29 июня сборная Украины встречалась с командой Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020. Встреча состоялась в Глазго на стадионе Хэмпден Парк и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Андрея Шевченко.

По результатам встречи Украина вышла в 1/4 финала Евро-2020, обыграв Швецию.

Фото: Денис Шмыгаль