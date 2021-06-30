Вихід України в 1/4 фіналу Євро-2020: Кабмін прийшов на засідання у футболках збірної

Засідання Кабінету міністрів 30 червня проходить у синьо-жовтих кольорах. Усі члени уряду прийшли у синіх і жовтих футболках з нагоди виходу збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відкрив засідання з привітання усіх з цією перемогою.

– Хочу сказати декілька слів про неймовірний матч нашої збірної вчора вночі. Україна – в 1/4 фіналу Євро-2020. Це величезний успіх нашої збірної і тренерського штабу. Я дякую усім за цю перемогу. Такі речі мотивують і обаєднують країну, яка всім серцем вболіває за нашу команду, – зазначив він.

Вихід України в 1/4 фіналу Євро-2020: міністри прийшли на засідання у футболках збірної / 3 фотографии

29 червня збірна України зустрічалася з командою Швеції у межах 1/8 фіналу Євро-2020. Зустріч відбулася у Глазго на стадіоні Гемпден Парк і завершилася з рахунком 2:1 на користь підопічних Андрія Шевченка.

За результатами зустрічі Україна вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020, обігравши Швецію.

Фото: Денис Шмигаль