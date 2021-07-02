Министерство обороны Украины назвало стоимость одной пары обуви, которую закупили для женщин-военных на парад ко Дню независимости.

Об этом Минобороны сообщило на своей странице в социальной сети Facebook. Так, стоимость одного женской обуви составляет 650 грн.

По данным ведомства, партию туфель в 2020 году закупил Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины.

В то же время отметили, что закупили 5 тыс. пар женской обуви. Таким образом общая стоимость хромовых туфель — 3 250 000 грн.

Департамент закупил обувь по результатам проведенного аукциона и оценки наиболее экономически выгодных тендерных предложений.

Недавно произошел скандал относительно женских каблуков в Министерстве обороны. В начале июля Минобороны обнародовало фотографию по подготовке к параду Дня Независимости.

На фото женщины-военные идут на каблуках. Этот снимок возмутил общество — украинцы обвинили ведомство в сексизме.

Ряд депутатов назвали это неуважением к Вооруженным силам Украины и военным женщинам. Читайте подробнее о скандале с обувью в Министерстве обороны на Фактах ICTV.

Фото: Минобороны