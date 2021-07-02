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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Скандал с каблуками и ВСУ: Минобороны заменит обувь для женщин на параде

скандал з підборами в Міноборони

После скандала с женскими каблуками в Министерстве обороны решили сменить обувь для женщин-военных на параде ко Дню Независимости. Об этом сообщила народный депутат от фракции Слуга народа Марина Бардина.

По словам Бардиной, в замене обуви ее заверил министр обороны Андрей Таран, и даже показал соответствующую картинку.

По результатам разговора Бардина и глава министерства договорились работать над становлением равенства в Вооруженных силах Украины. В Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта для решения этой проблемы.

В планах — обеспечить женщин-военных надлежащими вещами и привести в соответствие нормативную базу.

Скандал с каблуками в Минобороны

1 июля Министерство обороны Украины обнародовало фото подготовки к параду по случаю Дня Независимости. На снимке женщины-военные шагают на каблуках.

Снимок вызвал шквал критики — украинцы обвинили министерство в сексизме. Ряд парламентариев выразили возмущение и назвали этот факт неуважением к ВСУ и женщинам-военнослужащим.

Подробнее, как развивался скандал с каблуками в Минобороны, читайте в материале.

Фото: Минобороны

Источник: Марина Бардина

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