Міністерство оборони України назвало вартість однієї пари взуття, яке закупили для жінок-військових на парад до Дня незалежності.

Про це Міноборони повідомило на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Так, вартість одного жіночого взуття становить 650 грн.

За даними відомства, партію туфель у 2020 році закупив Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України.

Водночас зазначили, що закупили 5 тис. пар жіночого взуття. Таким чином загальна вартість хромових туфель – 3 250 000 грн.

Департамент закупив взуття за результатом проведеного аукціону та оцінки найбільш економічно вигідних тендерних пропозицій.

Нещодавно відбувся скандал щодо жіночих підборів у Міністерстві оборони. На початку липня Міноборони оприлюднило фотографію з підготовки до параду Дня Незалежності.

На фото жінки-військові крокують на підборах. Цей знімок обурив суспільство – українці звинуватили відомство у сексизмі.

Низка депутатів назвали це неповагою до Збройних сил України та військових жінок. Читайте детальніше про скандал зі взуттям у Міністерстві оборони на Фактах ICTV.

Фото: Міноборони