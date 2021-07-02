На оккупированном Донбассе российские военные обустраивают новые полигоны для подготовки своей гибридной армии.

Об этом сообщили в Главном управление разведки Минобороны Украины.

— Оккупанты оборудуют в районах дислокации первого (Донецк) и второго (Луганск) так называемых “армейских корпусов” новые полигоны, стрельбища и танкодромы, на которых в июле будут проводиться занятия с наемниками, — отмечают в ведомстве.

По данным разведки, на этой неделе наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий.

Среди прочего, на передовых позициях боевиков увеличили личный состав разведывательных и саперных подразделений.

Также возросло количество случаев проведения разведки местности российскими кадровыми офицерами Южного военного округа ВС РФ, отмечают в ГУР.

Россия в Черном море

Ранее украинская разведка сообщила, что Россия вывела в воды Черного моря почти весь состав Черноморского флота, чтобы наблюдать за ходом учений Sea Breeze-2021.

По данным ведомства, такие действия вызваны страхом России потерять свою доминирующую роль в северных водах Черного моря.