На окупованому Донбасі російські військові облаштовують нові полігони для підготовки своєї гібридної армії.

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.

– Окупанти обладнають в районах дислокації першого (Донецьк) і другого (Луганськ) так званих “армійських корпусів” нові полігони, стрільбища та танкодроми, на яких в липні будуть проводитися заняття з найманцями, – зазначають у відомстві.

За даними розвідки, на цьому тижні спостерігається активізація противником підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів.

Серед іншого, на передових позиціях бойовиків збільшили особовий склад розвідувальних і саперних підрозділів.

Також зросла кількість випадків проведення розвідки місцевості російськими кадровими офіцерами Південного військового округу ЗС РФ, зазначають в ГУР.

Росія в Чорному морі

Раніше українська розвідка повідомила, що Росія вивела в води Чорного моря майже весь склад Чорноморського флоту, щоб спостерігати за ходом навчань Sea Breeze-2021.

За даними відомства, такі дії викликані страхом Росії втратити свою панівну роль у північних водах Чорного моря.