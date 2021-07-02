Украина не получала официальной информации о закрытии границы со стороны Беларуси — МИД

Министерство иностранных дел Украины не подтверждает закрытие границы со стороны Беларуси. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

— Украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. От такого шага пострадал бы, прежде всего, белорусский народ, — отметил он.

Николенко отметил, что Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия, поскольку никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и такой же позиции ожидает в ответ.

В Госпогранслужбе также заявили, что не получали от белорусских органов никаких официальных сообщений об изменениях в охране границы:

— В течение последнего времени пограничные наряды, несущие службу на зеленом участке границы с Беларусью и в пунктах пропуска, не наблюдают каких-либо существенных изменений в организации белорусской стороной охраны границы и пропуска через границу.

2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о закрытии границы с Украиной. Он обвинил Украину в том, что якобы с ее территории поступает много оружия.