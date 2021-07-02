Україна не отримувала офіційної інформації про закриття кордону з боку Білорусі – МЗС

Міністерство закордонних справ України не підтверджує закриття кордону з боку Білорусі. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

– Українська сторона наразі не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Від такого кроку постраждав би, передусім, білоруський народ, – зазначив він.

Ніколенко додав, що Україна категорично відкидає закид Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї, оскільки ніколи не втручалася у внутрішні справи Білорусі, і такої ж позиції очікує у відповідь.

У Держприкордонслужбі заявили, що не отримували від білоруських органів жодних офіційних повідомлень щодо змін в охороні кордону:

– Протягом останнього часу прикордонні наряди, які несуть службу на зеленій ділянці кордону з Білоруссю та у пунктах пропуску, не спостерігають якихось суттєвих змін в організації білоруською стороною охорони кордону та пропуску через кордон.

2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про закриття кордону з Україною. Він звинуватив Україну у тому, що начебто з її території надходить багато зброї.