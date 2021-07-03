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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Украина выходит еще из одного соглашения СНГ в сфере защиты прав потребителей

Украина выходит еще из одного соглашения СНГ в сфере защиты прав потребителей

Правительство Украины денонсировало соглашение о сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей в рамках Содружества независимых государств.

Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Это соглашение заключили 25 января 2000 года в Москве (столица России).

Вскоре документ ратифицировали законом Украины от 7 марта 2002 года (Ведомости Верховной Рады Украины, 2002 г., № 32, ст. 227).

Закон о выходе Украины из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников СНГ в сфере защиты прав потребителей вступает в силу 4 июля.

Недавно Украина вышла из соглашения СНГ в сфере туризма. По данным правительства, это решение приняли из-за российской агрессии, которая является одной из сторон в сделке.

В то же время сотрудничество Украины с государствами СНГ продолжают обеспечивать двусторонние нормативные акты.

По данным Министерства иностранных дел, после начала российской агрессии, Украина вышла из ряда соглашений в рамках Содружества независимых государств.

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Источник: Голос Украины

Фото: Офис президента

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