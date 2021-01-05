Кабинет министров одобрил законопроект о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создания соответствующего Межгосударственного совета, заключенного в рамках СНГ.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в социальных сетях. Решение приняли 5 января на внеочередном заседании правительства.

— Соглашение не соответствует современному состоянию экономических отношений между государствами-членами СНГ. А обязательства Украины, которые возникли в течение срока действия соглашения, урегулированы, — написал Мокан.

Он утверждает, что законопроект предлагает выйти из соглашения, которое подписали 19 ноября 2010-го года в городе Санкт-Петербург и ратифицировали в Верховной Раде Украины 21 декабря 2011 года.

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По его словам, представители Украины уже длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета. Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ и не осуществляет в рамках Соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Это не первая сделка в рамках СНГ, из которой выходит Украина. В ноябре 2020 президент Владимир Зеленский подписал закон о выходе из договора СНГ о антимонопольной политике.

Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами-членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину.

Истоник: Василий Мокан