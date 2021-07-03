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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Україна виходить ще з однієї угоди СНД у сфері захисту прав споживачів

Україна виходить ще з однієї угоди СНД у сфері захисту прав споживачів

Уряд України денонсував угоду про співпрацю у сфері захисту прав споживачів у межах Співдружності незалежних держав.

Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Цю угоду уклали 25 січня 200 року у Москві (столиця Росії).

Згодом документ ратифікували законом України від 7 березня 2002 року (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 32, ст. 227).

Закон про вихід України з угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць СНД у сфері захисту прав споживачів набирає чинності 4 липня.

Нещодавно Україна вийшла з угоди СНД у сфері туризму. За даними уряду, це рішення ухвалили через російську агресію, яка є однією зі сторін в угоді.

Водночас співпрацю України з державами СНД продовжують забезпечувати двосторонні нормативні акти.

За даними Міністерства закордонних справ, після початку російської агресії, Україна вийшла з низки угод у рамках Співдружності незалежних держав.

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Джерело: Голос України

Фото: Офіс президента

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