Во вторник, 6 июля, скончался Валентин Шлихта — глава Государственного агентства водных ресурсов Украины. Ему было 58 лет.
Печальным известием поделились в пресс-службе агентства. Причину смерти Валентина Шлихты не уточняют.
— Глава агентства Валентин Шлихта сегодня преждевременно ушел из жизни. Водная отрасль потеряла опытного и высококвалифицированного специалиста, а коллеги — мудрого и порядочного руководителя, — говорится в сообщении.
Прощание с Валентином Шлихтой состоится 7 июля в Ровно.
Кем был Валентин Шлихта
Валентин Шлихта родился в Радивилове на Ровенщине.
После окончания школы получил специальность инженера-гидротехника, позже стал магистром государственного управления и кандидатом технических наук.
При жизни возглавлял ряд предприятий и институтов. Главой госагенства водных ресурсов Валентина Шлихту назначили 8 июля 2020 года.
Источник: Госводагенство