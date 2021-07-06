Во вторник, 6 июля, скончался Валентин Шлихта — глава Государственного агентства водных ресурсов Украины. Ему было 58 лет.

Печальным известием поделились в пресс-службе агентства. Причину смерти Валентина Шлихты не уточняют.

— Глава агентства Валентин Шлихта сегодня преждевременно ушел из жизни. Водная отрасль потеряла опытного и высококвалифицированного специалиста, а коллеги — мудрого и порядочного руководителя, — говорится в сообщении.

Прощание с Валентином Шлихтой состоится 7 июля в Ровно.

Кем был Валентин Шлихта

Валентин Шлихта родился в Радивилове на Ровенщине.

После окончания школы получил специальность инженера-гидротехника, позже стал магистром государственного управления и кандидатом технических наук.

При жизни возглавлял ряд предприятий и институтов. Главой госагенства водных ресурсов Валентина Шлихту назначили 8 июля 2020 года.

Источник: Госводагенство