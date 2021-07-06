У вівторок, 6 липня, помер Валентин Шліхта – голова Державного агентства водних ресурсів України. Йому було 58 років.

Сумною звісткою поділилися у прес-службі агентства. Причину смерті Валентина Шліхти не уточняють.

– Голова агентства Валентин Шліхта сьогодні передчасно пішов з життя. Водна галузь втратила досвідченого і висококваліфікованого фахівця, а колеги – мудрого і порядного керівника, – йдеться в повідомленні.

Прощання з Валентином Шліхтою відбудеться 7 липня в Рівному.

Ким був Валентин Шліхта

Валентин Шліхта народився у Радивилові на Рівненщині.

Після закінчення школи здобув спеціальність інженера-гідротехніка, згодом став магістром державного управління і кандидатом технічних наук.

За життя очолював низку підприємств та інститутів. Головою держагенства водних ресурсів Валентина Шліхту призначили 8 липня 2020 року.

Джерело: Держводагенство