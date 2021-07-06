У вівторок, 6 липня, помер Валентин Шліхта – голова Державного агентства водних ресурсів України. Йому було 58 років.
Сумною звісткою поділилися у прес-службі агентства. Причину смерті Валентина Шліхти не уточняють.
– Голова агентства Валентин Шліхта сьогодні передчасно пішов з життя. Водна галузь втратила досвідченого і висококваліфікованого фахівця, а колеги – мудрого і порядного керівника, – йдеться в повідомленні.
Прощання з Валентином Шліхтою відбудеться 7 липня в Рівному.
Ким був Валентин Шліхта
Валентин Шліхта народився у Радивилові на Рівненщині.
Після закінчення школи здобув спеціальність інженера-гідротехніка, згодом став магістром державного управління і кандидатом технічних наук.
За життя очолював низку підприємств та інститутів. Головою держагенства водних ресурсів Валентина Шліхту призначили 8 липня 2020 року.
Джерело: Держводагенство