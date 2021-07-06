Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Рейтинг партий: за кого готовы голосовать украинцы на выборах в Раду

Верховная Рада

Слуга народа, Евросолидарность, ОПЗЖ и Батькивщына – эти четыре партии смогут пройти в Верховную Раду, если выборы состоятся в ближайшее время. Социологическая группа Рейтинг в ходе опроса 30 июня — 3 июля выяснила, за кого готовы голосовать украинцы.

Как выглядит рейтинг партий:

  • Слуга народа – 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором;
  • Европейская солидарность – 13,5%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,8%;
  • Батькивщына – 12,3%.

Остальные политсилы не преодолевают пятипроцентный барьер. Силу и честь поддерживают 4,8%, Радикальную партию — 4,7%, за Украинскую стратегию Гройсмана готовы голосовать 4,5%, за партию Мураева Наши — 4,3% и УДАР Виталия Кличко — 4,1%.

Группа Рейтинг проводила социологическое исследование с 30 июня по 3 июля среди украинцев от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В ходе телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров опрошено 2,5 тыс. респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Читайте
В Раду могут пройти пять партий - соцопрос

Источник: Рейтинг

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка