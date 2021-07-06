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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Рейтинг партій: за кого готові голосувати українці на виборах в Раду

Верховная Рада

Слуга народу, Євросолідарність, ОПЗЖ і Батьківщина – ці чотири партії зможуть пройти до Верховної Ради, якщо вибори відбудуться найближчим часом. Соціологічна група Рейтинг в ході опитування 30 червня – 3 липня з’ясувала, за кого готові голосувати українці.

Як виглядає рейтинг партій:

  • Слуга народу – 24,9% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором;
  • Європейська солідарність – 13,5%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 12,8%;
  • Батьківщина – 12,3%.

Решта політсил не долають п’ятивідсотковий бар’єр. Силу і честь підтримують 4,8%, Радикальну партію – 4,7%, за Українську стратегію Гройсмана готові голосувати 4,5%, за партію Мураєва Наші – 4,3% і УДАР Віталія Кличка – 4,1%.

Група Рейтинг проводила соціологічне дослідження з 30 червня до 3 липня серед українців від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

В ході телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки номерів опитано 2,5 тис. респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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Джерело: Рейтинг

Фото: Dreamstime

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