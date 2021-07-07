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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Кабмин одобрил санкции против Беларуси: теперь решение за СНБО

Кабмин одобрил санкции против Беларуси: теперь решение за СНБО

Правительство Украины одобрило введение санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Соответствующее решение приняли 7 июля на заседании Кабинета министров.

Проект постановления одобрили без обсуждения, поэтому на заседании правительства не озвучили новые детали санкций.

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Известно, что Украина собирается ввести санкции с учетом решений Совета ЕС об ограничительных мерах против причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в 2020 году.

Кабмин готовит санкции против Беларуси за нарушение прав человека, репрессии и насильственное подавление мирных акций протеста, пытки, а также незаконные задержания, в том числе, украинцев. В постановлении указывается, что санкции против Беларуси отвечают требованиям защиты национальных интересов Украины.

Министерство иностранных дел обязали уведомить компетентные органы ЕС, США, Великобритании, Канады и других государств об ограничительных мерах против Беларуси после их введения.

Фото: Правительственный портал

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