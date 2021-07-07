Министр обороны Андрей Таран заявил о создании в Украине так называемого “москитного” флота, состоящий из большого количества маленьких судов.

— То, что мы пытаемся сделать, — это дать этим “москитами”, так сказать, современные боевые способности. То есть, я хотел бы видеть, по крайней мере, в следующем году противокорабельные ракеты, которые будут установлены на этих мелких кораблях, — рассказал Таран на конференции в Вильнюсе.

По словам министра, сейчас Украина не имеет реального оружия, которое способно было бы остановить нападение врага с моря.

Таран выразил надежду, что уже в следующем году в Украине будет несколько малых кораблей для москитных флота, которые будут вооружены самыми противокорабельными ракетами и средствами электронной борьбы.

Этого ВМС Украины собираются достичь с помощью США и Великобритании.

Для того, что корабли получили такие противокорабельные системы Минобороны постоянно работает над созданием дополнительных возможностей, заявил Таран.

Министр рассказал, что в этом году он подписал указ, который предусматривает вооружение ВМС Украины новой противокорабельной ракетной системой.