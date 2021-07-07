Міністр оборони Андрій Таран заявив про створення в Україні так званого “москітного” флоту, який складається із великої кількості маленьких судів.

– Те, що ми намагаємося зробити, – це дати цим “москітам”, так би мовити, сучасні бойові спроможності. Тобто, я хотів би бачити, принаймні, наступного року протикорабельні ракети, які будуть встановлені на цих дрібних кораблях, – розповів Таран на конференції в Вільнюсі.

За словами міністра, зараз Україна не має реальної зброї, яка здатна була б зупинити напад ворога з моря.

Таран висловив сподівання, що вже наступного року в Україні буде декілька малих кораблів для москітного флоту, які будуть озброєні надсучасними протикорабельними ракетами та засобами електронної боротьби.

Цього ВМС України збираються досягти з допомогою США та Великої Британії.

Для того, що кораблі отримали такі протикорабельні системи Міноборони постійно працює над створенням додаткових спроможностей, заявив Таран.

Міністр розповів, що цього року він підписав указ, який передбачає озброєння ВМС України новою протикорабельною ракетною системою.