Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский во время визита в Германию, который состоится 12 июля, будет отстаивать принципиальную позицию относительно газопровода Северный поток-2.

По словам Кулебы, Северный поток-2 — это прежде всего угроза для сферы безопасности Украины и хотя точки зрения с Германией в этом вопросе расходятся, Зеленский не отступит от своей позиции.

— Президент едет на встречу с принципиальной позицией. Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе Северного потока 2, будет принципиальный разговор, — рассказал Кулеба журналистам на конференции по вопросам безопасности.

По мнению главы МИД, интересы Украины в сфере безопасности должны быть учтены Германией и он также не отступит от позиции того, что газопровод — это угроза украинской безопасности.

Визит Зеленского в Германию

Во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Зеленский обсудит не только Северный поток-2, но и вопросы энергетической безопасности и сотрудничества.

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