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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Буде принципова розмова – Кулеба про візит Зеленського до Німеччини

Дмитрий Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини, який відбудеться 12 липня, буде відстоювати принципову позицію щодо газогона Північний потік-2.

За словами Кулеби, Північний потік-2 – це передусім загроза для сфери безпеки України і хоча точки зору із Німеччиною у цьому питанні розходяться, Зеленський не відступить від своєї позиції.

– Президент їде на зустріч з принциповою позицією. Це буде розмова партнерів. Там, де цінуємо підтримку Німеччини, ми будемо дякувати за це. Там, де у нас позиції з Німеччиною не сходяться в питанні Північного потоку 2, буде принципова розмова, – розповів Кулеба журналістам на конференції з питань безпеки.

На думку очільника МЗС, інтереси України у безпековій сфері повинні бути враховані Німеччиною і він також не відступить від позиції того, що газопровід – це загроза українській безпеці.

Візит Зеленського до Німеччини

Під час зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель Володимир Зеленський обговорить не лише Північний потік-2, а й питання енергетичної безпеки та співпраці.

Більше про зустріч Зеленського і Меркель, читайте в матеріалі Фактів ICTV

Фото: УНІАН

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