Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини, який відбудеться 12 липня, буде відстоювати принципову позицію щодо газогона Північний потік-2.

За словами Кулеби, Північний потік-2 – це передусім загроза для сфери безпеки України і хоча точки зору із Німеччиною у цьому питанні розходяться, Зеленський не відступить від своєї позиції.

– Президент їде на зустріч з принциповою позицією. Це буде розмова партнерів. Там, де цінуємо підтримку Німеччини, ми будемо дякувати за це. Там, де у нас позиції з Німеччиною не сходяться в питанні Північного потоку 2, буде принципова розмова, – розповів Кулеба журналістам на конференції з питань безпеки.

На думку очільника МЗС, інтереси України у безпековій сфері повинні бути враховані Німеччиною і він також не відступить від позиції того, що газопровід – це загроза українській безпеці.

Візит Зеленського до Німеччини

Під час зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель Володимир Зеленський обговорить не лише Північний потік-2, а й питання енергетичної безпеки та співпраці.

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