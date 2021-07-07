Енергетична безпека і Північний потік-2: що Зеленський хоче обговорити з Меркель

Під час свого візиту до Німеччини 12 липня президент України Володимир Зеленський хотів би обговорити з канцлером Ангелою Меркель енергетичну безпеку і будівництво газопроводу Північний потік-2.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу.

– Питання Північного потоку-2 – глобальне, і я очікую, що ми обговоримо його з пані Меркель. Це важливо для енергетичної безпеки не лише України, а й всієї Європи. Крім того, це лакмусовий папірець, який показує, що у пріоритеті для тих чи інших країн, коли вони не відчувають відсутність безпеки, а думають про економіку, – заявив глава держави.

Також Володимир Зеленський додав, що станом на сьогодні багато країн ЄС розділені в питанні будівництва Північного потоку-2. На думку президента, їм важко знайти баланс між безпекою та економікою.

Глава держави вже неодноразово говорив про те, що Північний потік-2 – це зброя проти України та Європи. Тому європейські країни повинні консолідувати зусилля, щоб протидіяти російському газогону.