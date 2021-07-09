Суд оставил Медведчука под домашним арестом

Суд оставил члена партии ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашним арестом.

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста продлена еще на два месяца, а именно до 7 сентября.

Соответствующее решение утром 9 июля принял судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк, не поддержав ходатайство адвокатов Медведчука. Заседание по делу длилось 22 часа, без учета перерывов.

Напомним, с начала рассмотрения дела Медведчука сторона обвинения настаивала на мере пресечения в виде ареста с залогом в размере 300 млн гривен.

Зато сторона защиты выступала против домашнего ареста и ходатайствовала о личном обязательстве для Медведчука.

Дело Медведчука

Весной этого года Офис генпрокурора начал уголовное производство в отношении народных депутатов фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака

Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 и ч.1 ст.438 УК Украины.

Речь идет о разграблении национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма, а также государственой измене.

Отметим, что сообщение о подозрении получил только Виктор Медведчук. Его коллега, нардеп Тарас Козак находится не в Украине.

По данным Офиса генпрокурора, подозреваемый скрывается от следствия в Российской Федерации.

В то же время Виктор Медведчук утверждает, что Тарас Козак имеет проблемы со здоровьем и находится на лечении в Беларуси.