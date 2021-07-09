Суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Суд залишив члена партії ОПЗЖ Віктора Медведчука під домашнім арештом.

Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту продовжено ще на два місяці, а саме до 7 вересня.

Відповідне рішення вранці 9 липня ухвалив суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк, не підтримавши клопотання адвокатів Медведчука. Засідання у справі тривало 22 години, не враховуючи перерв.

Нагадаємо, з початку розгляду справи Медведчука сторона обвинувачення наполягала на запобіжному заході у вигляді арешту із заставою в розмірі 300 млн гривень.

Натомість сторона захисту виступала проти домашнього арешту та клопотала про особисте зобов’язання для Медведчука.

Справа Медведчука

Навесні цього року Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо народних депутатів фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Їх звинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 КК України.

Йдеться про розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму, а також державну зраду.

Наразі повідомлення про підозру отримав лише Віктор Медведчук. Його колега, нардеп Тарас Козак перебуває не в Україні.

За даними Офісу генпрокурора, підозрюваний переховується від слідства в Російській Федерації.

Водночас Віктор Медведчук стверджує, що Тарас Козак має проблеми зі здоров’ям і перебуває на лікуванні у Білорусі.