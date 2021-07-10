Венеційська комісія отримала надісланий віце-прем’єр-міністром України Олексієм Резніковим проект Закону Про засади державної політики перехідного періоду.

Тепер експерти мають підготувати проект висновку. Затвердити його мають на наступній пленарній сесії Венеційської комісії в жовтні 2021 року.

– Наш законопроєкт є першим із пакету законодавчих ініціатив, які мають на меті забезпечити деокупацію та безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України та наших громадян, які наразі вимушено проживають в тимчасовій окупації, – зауважує Олексій Резніков.

Документ, зокрема, пропонує поділити регулювання на конфліктний та постконфліктний періоди.

Це визначить алгоритм дій держави під час реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців, деокупації тимчасово окупованих територій.

Йдеться про питання демілітаризації та роззброєння, розв’язання гуманітарних проблем, відновлення правосуддя тощо.

Законопроектом передбачено:

запровадити елементи перехідної юстиції;

окреслити засади відновлення правосуддя на деокупованих територіях;

встановити інститут конвалідації правочинів;

створити передумови для формування кадрових резервів державних службовців та поліцейських для роботи на деокупованих територіях;

визначити особливості монетарної політики під час перехідного періоду.

Згідно з документом втратять чинність низка законів та постанов, що стосуються статусу тимчасово окупованих територій, а також Автономної Республіки Крим напередодні здобуття незалежності України та в перші роки після цього, які вже реалізовані.

Також у документі визначені терміни, які мають бути єдиними для всього законодавства: окупаційні сили та окупаційні адміністрації РФ, політико-дипломатичні та санкційні заходи, тимчасова окупація, деокупація, деокуповані території, реінтеграція тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців, сталий мир тощо.

2 червня 2021 року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Відповідно до рішення уряд протягом двох місяців має підготувати законопроекти про впровадження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей правосуддя (юстиції) перехідного періоду та розглянути їх на засіданні парламенту.

Джерело: Мінреінтеграції