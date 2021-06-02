Мирное урегулирование на Донбассе: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Владимир Зеленский подписал указ №226/2021, которым ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности от 2 июня 2021 года относительно активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.

В этом решении говорится, что СНБО поручает Кабмину в двухмесячный срок подготовить законопроекты о введении на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях правосудия переходного периода как целостной политики государства по мирному урегулированию ситуации на этих территориях, преодоления последствий вооруженного конфликта.

Кроме того, за шесть месяцев правительство обязано создать общенациональную цифровую многоканальную телесеть МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения как оператора государственного мультиплекса, а также обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в частности со специальным контентом, с целью покрытия временно оккупированных территорий.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

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Еще одно заседание СНБО состоится в пятницу, 4 июня. На нем рассмотрят восемь вопросов. Один из них — углубление сотрудничества с НАТО.

В плане также — рассмотрение отчетов по выполнению решений Совбеза.