Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и главой ХДС Армином Лашетом в рамках рабочего визита в Германию.

Во время встречи Зеленский отметил важность для Украины поддержки Германии в вопросе восстановления территориальной целостности и суверенитета.

— Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС относительно европейской интеграции и членства Украины в НАТО, — заявил глава государства.

Президент отметил, что более 60% граждан Украины поддерживают вступление в Европейский Союз.

Был рассмотрен вопрос запуска в эксплуатацию газопровода Северный поток-2. Зеленский снова подчеркнул, что запуск газопровода несет прямую угрозу энергетической безопасности европейских стран.

Также политики обсудили переговоры в Минском и Нормандском форматах, развитие торгово-экономического сотрудничества и борьбу с пандемией коронавируса.

Встреча с Меркель

12 июля в 20.00 по Киеву запланирована встреча Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Она состоится за ужином в Федеральной канцелярии.

Подробнее о встрече Зеленского и Меркель и ожиданиях от нее, читайте в материале Фактов ICTV.