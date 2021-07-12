12 липня президент України перебуватиме з офіційним візитом у Берліні. Тут він зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

В Офісі президента повідомили, що лідери планують обговорити низку питань, які стосуються двосторонніх відносин України та Німеччини, а також процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

За словами офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, темами зустрічі стануть двосторонні відносини, виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Сході України, процес українських реформ, економічні питання і відносини з Росією.

Ангела Меркель прийме Володимира Зеленського у федеральній канцелярії, де у них о 19.00 (20.00 за Києвом) запланована спільна вечеря.

Відповіді на які запитання хоче почути Україна, і чому зустріч важлива, зважаючи на те, що вже у вересні Німеччина обере нового канцлера – читайте у матеріалі.

Теми зустрічі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи теми зустрічі Зеленського з Меркель, заявив, що лідери говоритимуть про ключові речі: безпеку, нормандський формат і будівництво російського газопроводу Північний потік-2. Не залишаться поза увагою торгівля між країнами та німецькі інвестиції в Україну.

– Президент їде на зустріч з принциповою позицією. Це буде розмова партнерів. Там, де цінуємо підтримку Німеччини, ми будемо дякувати за це. Там, де у нас позиції з Німеччиною не сходяться – в питанні Північного потоку-2, буде принципова розмова, – заявив він.

За словами Дмитра Кулеби, наразі непросто зрозуміти, якою буде політика після того, як Ангелу Меркель у вересні на посаді замінить новий канцлер. Але Україна працює над тим, щоб із низки питань позиція Німеччини змінилась.

Зокрема, це стосується чіткої та прямої підтримки членства України в Європейському Союзі та НАТО. Крім того українська сторона сподівається на зміну позиції Німеччини щодо ще одного важливого питання – продажу озброєння.

Наразі уряд ФРН не хоче надавати його українській державі. Пояснюють це так: народ Німеччини вихований з ідеєю того, що на території України ніколи не буде німецької зброї через історичні аспекти нашого минулого.

Українська ж сторона вважає, що це рішення є політичним і безпідставним, тому постачання зброї все ж повинне бути. Наші дипломати вже працюють над тим, щоб переконати у цьому уряд ФРН.

На що розраховувати Україні

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко у коментарі Фактам ICTV розповів: враховуючи те, що незабаром Ангела Меркель передасть свої повноваження новому канцлеру ФРН, навряд чи йтиметься про якісь конкретні результати після цієї зустрічі.

Він зауважив, що більша частина таких робочих заходів не завершується домовленостями. Тому не варто чекати на конкретні результати.

– Зараз важливий процес, підготовча робота і напрацювання конкретних компромісних варіантів. На мою думку, головним питанням зустрічі буде те, у який спосіб компенсувати Україні потенційні втрати від запуску газопроводу Північний потік-2, – говорить експерт.

Але в контексті зустрічі Володимира Зеленського з канцлером Німеччини важливо розуміти ще одну важливу деталь. Вона полягає у тому, що після цього прийому Ангела Меркель вирушить з офіційним візитом у Вашингтон, де серед низки інших тем обговорюватиме із президентом США Джо Байденом і Північний потік-2.

А після цього наприкінці липня з візитом у Вашингтоні буде й президент України Володимир Зеленський.

– Ось цей трикутник дуже важливий. Оскільки середина і друга половина липня будуть для Володимира Зеленського активним періодом переговорів з Німеччиною і США, які стосуватимуться компенсацій. Але наразі ця тема перебуває в підготовчій фазі, оскільки для України вона стане актуальною після 2024 року (закінчення терміну контракту про транзит газу в ЄС з Росії через Україну, – Ред.), – пояснює політолог.

Крім того, Володимир Фесенко припускає, що Володимир Зеленський може обговорити з Ангелою Меркель хоча б часткове розблокування переговорного процесу на рівні помічників лідерів країн нормандського формату для врегулювання ситуації на Донбасі.

– Шанси на це є. Хоча тут ситуація залежить передусім від Росії, яка заблокувала ці переговори. Але Німеччина може відіграти доволі примітну роль, – зазначає експерт.

А стосовно постачання озброєння в Україну, політолог пояснює, що у Німеччини є свої історичні травми щодо цього питання. Тому, на його думку, цю тему краще обговорювати з іншими партнерами, серед яких Сполучені Штати, Велика Британія, Франція. Водночас із Німеччиною краще домовлятися у питаннях енергетики та інвестицій в Україну.

Зі свого боку керівник Центру військово-правових досліджень, політичний експерт Олександр Мусієнко у коментарі Фактам ICTV говорить, що, безумовно, для України важлива подальша підтримка з боку Німеччини. Особливо у питаннях врегулювання ситуації на Донбасі.

– Передусім це стосується взаємодії з Україною і допомоги у тому, щоб тиснути на Росію задля виконання Мінських угод. Також важливо, щоб Німеччина не відступала від позиції того, що РФ повинна відвести з території України свої військові формування і припинити обстріли, – пояснює експерт.

Також політолог зазначає, що підтримка Німеччини необхідна для того, щоб і надалі допомагати Україні просувати реформи для наближення до європейських стандартів.

Крім того, на думку Олександра Мусієнка, велику увагу зараз варто приділяти Північному потоку-2 і тому, що робити після того, як закінчиться контракт про транзит газу через Україну.

– Необхідно вже зараз працювати над тим, щоб отримати гарантії від Німеччини і Європейського Союзу, що певні об’єми транзиту в українській газотранспортній системі будуть збережені. По-друге, потрібно починати співпрацю над спільними амбітними проектами. Зокрема, це стосується того, що нашу ГТС у перспективі можуть модернізувати під транспортування водню, який вже з 2030 року може прийти на заміну газу, – говорить політолог.

А стосовно компенсацій за Північний потік-2, то, на думку Олександра Мусієнка, вони повинні полягати не в отриманні чергового траншу від Німеччини. Тут краще говорити про інвестиції в українські інфраструктурні проекти чи економіку, щоби кошти не витрачалися просто на закриття різних статей бюджету.

Також політолог прогнозує, що питання постачання озброєння в Україну обговорюватиметься вже після виборів нового канцлера Німеччини – щонайменше восени або взимку, коли вже буде сформовано новий уряд.

Тому важливо, щоб Міністерство закордонних справ, українські дипломати і Офіс президента розвивали контакти із представниками різних політичних сил, які є в Німеччині і які беруть участь у цих передвиборчих перегонах, щоб у майбутньому будувати співпрацю.