12 июля президент Украины будет находиться с официальным визитом в Берлине. Здесь он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В Офисе президента сообщили, что лидеры планируют обсудить ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений Украины и Германии, а также процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, темами встречи станут двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.

Ангела Меркель примет Владимира Зеленского в федеральной канцелярии, где у них в 19.00 (20.00 по Киеву) запланирован совместный ужин.

Ответы на какие вопросы хочет услышать Украина, и почему встреча важна, учитывая то, что уже в сентябре Германия выберет нового канцлера — читайте в материале.

Темы встречи

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя темы встречи Зеленского с Меркель, заявил, что лидеры будут говорить о ключевых вещах: безопасности, нормандском формате и строительстве российского газопровода Северный поток-2. Не останутся без внимания торговля между странами и немецкие инвестиции в Украину.

— Президент едет на встречу с принципиальной позицией. Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся — в вопросе Северного потока-2, будет принципиальный разговор, — заявил он.

По словам Дмитрия Кулебы, сейчас непросто понять, какой будет политика после того, как Ангелу Меркель в сентябре на должности сменит новый канцлер. Но Украина работает над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась.

В частности, это касается четкой и прямой поддержки членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Кроме того, украинская сторона надеется на изменение позиции Германии по еще одному важному вопросу — продаже вооружения.

Сейчас правительство ФРГ не хочет предоставлять его украинскому государству. Объясняют это так: народ Германии воспитан с идеей того, что на территории Украины никогда не будет немецкого оружия из-за исторических аспектов нашего прошлого.

Украинская же сторона считает, что это решение является политическим и безосновательным, поэтому поставки оружия все же должны быть. Наши дипломаты уже работают над тем, чтобы убедить в этом правительство ФРГ.

На что рассчитывать Украине

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко в комментарии Фактам ICTV рассказал: учитывая то, что вскоре Ангела Меркель передаст свои полномочия новому канцлеру ФРГ, вряд ли речь идет о конкретных результатах после этой встречи.

Он отметил, что большая часть таких рабочих мероприятий не заканчивается договоренностями. Поэтому не стоит ждать конкретных результатов.

— Сейчас важен процесс, подготовительная работа и наработки конкретных компромиссных вариантов. По моему мнению, главным вопросом встречи является то, каким образом компенсировать Украине потенциальные потери от запуска газопровода Северный поток-2, — говорит эксперт.

Но в контексте встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии важно понимать еще одну важную деталь. Она заключается в том, что после этого приема Ангела Меркель отправится с официальным визитом в Вашингтон, где среди ряда других тем будет обсуждать с президентом США Джо Байденом и Северный поток-2.

А после этого в конце июля с визитом в Вашингтоне будет и президент Украины Владимир Зеленский.

— Вот этот треугольник очень важен. Поскольку середина и вторая половина июля станут для Владимира Зеленского активным периодом переговоров с Германией и США, которые будут касаться компенсаций. Но пока эта тема находится на подготовительной фазе, поскольку для Украины она станет актуальной после 2024 года (окончание срока контракта о транзите газа в ЕС из России через Украину, — Ред.), — объясняет политолог.

Кроме того, Владимир Фесенко предполагает, что Владимир Зеленский может обсудить с Ангелой Меркель хотя бы частичное разблокирование переговорного процесса на уровне помощников лидеров стран нормандского формата для урегулирования ситуации на Донбассе.

— Шансы на это есть. Хотя здесь ситуация зависит прежде всего от России, которая заблокировала эти переговоры. Но Германия может сыграть довольно примечательную роль, — отмечает эксперт.

Что же касается поставок вооружения в Украину, политолог объясняет, что у Германии есть свои исторические травмы по этому вопросу. По его мнению, эту тему лучше обсуждать с другими партнерами, среди которых Соединенные Штаты, Великобритания, Франция. В то же время с Германией лучше договариваться в вопросах энергетики и инвестиций в Украину.

Со своей стороны руководитель Центра военно-правовых исследований, политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV говорит, что, безусловно, для Украины важна дальнейшая поддержка со стороны Германии. Особенно в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе.

— Прежде всего это касается взаимодействия с Украиной и помощи в том, чтобы давить на Россию для выполнения Минских соглашений. Также важно, чтобы Германия не отступала от позиции того, что РФ должна отвести с территории Украины свои военные формирования и прекратить обстрелы, — объясняет эксперт.

Также политолог отмечает, что поддержка Германии необходима для того, чтобы и в дальнейшем помогать Украине продвигать реформы для приближения к европейским стандартам.

Кроме того, по мнению Александра Мусиенко, большое внимание сейчас следует уделять Северному потоку-2 и тому, что делать после того, как закончится контракт о транзите газа через Украину.

— Необходимо уже сейчас работать над тем, чтобы получить гарантии от Германии и Европейского Союза, что определенные объемы транзита в украинской газотранспортной системе будут сохранены. Во-вторых, нужно начинать сотрудничество над совместными амбициозными проектами. В частности, это касается того, что нашу ГТС в перспективе могут модернизировать под транспортировку водорода, который уже с 2030 года может прийти на замену газу, — говорит политолог.

Что же касается компенсаций из-за Северного потока-2, то, по мнению Александра Мусиенко, они должны заключаться не в получении очередного транша от Германии. Здесь лучше говорить об инвестициях в украинские инфраструктурные проекты или экономику, чтобы средства не расходовались просто на закрытие различных статей бюджета.

Также политолог прогнозирует, что вопрос поставок вооружения в Украину будет обсуждаться уже после выборов нового канцлера Германии — как минимум осенью или зимой, когда будет сформировано новое правительство.

Поэтому важно, чтобы Министерство иностранных дел, украинские дипломаты и Офис президента развивали контакты с представителями различных политических сил, которые есть в Германии, и которые участвуют в этих предвыборных гонках, чтобы в будущем строить сотрудничество.