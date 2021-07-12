Зеленский инициирует внеочередное заседание Рады 13 июля

Во вторник, 13 июля, должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. С такой инициативой к парламенту обратился президент Владимир Зеленский.

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал в соцсети соответствующее обращение главы государства с перечнем законопроектов, которые должны рассмотреть.

Среди них — закон №5596 о легализации медицинского каннабиса.

В повестке дня предлагается еще четыре законопроекта:

№3832 – относительно реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности;

№5420 — о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров;

№5270 — внесение изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов;

№5431 — внесение изменений в законодательные акты, направленные на совершенствование деятельности Антимонопольного комитета Украины.

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Фото: Олексій Гончаренко