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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Зеленский инициирует внеочередное заседание Рады 13 июля

Верховная Рада Украины

Во вторник, 13 июля, должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. С такой инициативой к парламенту обратился президент Владимир Зеленский.

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал в соцсети соответствующее обращение главы государства с перечнем законопроектов, которые должны рассмотреть.

Среди них — закон №5596 о легализации медицинского каннабиса.

Позачергове засідання Ради 13 липня - порядок денний

В повестке дня предлагается еще четыре законопроекта:

  • №3832 – относительно реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности;
  • №5420 — о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров;
  • №5270 — внесение изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов;
  • №5431 — внесение изменений в законодательные акты, направленные на совершенствование деятельности Антимонопольного комитета Украины.
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Фото: Олексій Гончаренко

Фото: Depositphotos

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