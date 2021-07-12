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Валентина Летяк |

Зеленський ініціює позачергове засідання Ради 13 липня

Верховная Рада Украины

У вівторок, 13 липня, має відбутися позачергове засідання Верховної Ради. З такою ініціативою до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський.

Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив у соцмережі відповідне звернення глави держави з переліком законопроектів, які мають розглянути.

Серед них – закон №5596 щодо легалізації медичного канабісу.

Позачергове засідання Ради 13 липня - порядок денний

У порядку денному пропонується ще чотири законопроекти:

  • №3832 – щодо реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності;
  • №5420 –  про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів;
  • №5270 – внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів;
  • №5431 – внесення змін до законодавчих актів, спрямовані на вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України.

Народний депутат Юлія Гришина також уточнила, що у четвер, 15 липня, відбудеться ще одне позачергове засіданні.

– Запускаємо механізм надання адмінпослуг в електронній формі, розглянемо варіанти залучення інвестицій під час приватизації держмайна. Плюс екологічний блок про захист лісів і зменшення шкідливих викидів, – написала вона у соцмережі.

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Фото: Олексій Гончаренко

Фото: Depositphotos

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