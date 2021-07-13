13 июля депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект №3822 об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности.

Инициаторы проекта закона предлагают превратить государственный концерн Укроборонпром в акционерное общество.

Государственные унитарные предприятия, включая казенные предприятия, входящие в состав концерна, – в хозяйственные общества, управление и распоряжение их имуществом.

Кроме того, законопроектом предлагают ввести корпоративную модель управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады определил, что этот законопроект является необходимым для функционирования и развития оборонно-промышленного комплекса государства, выводу предприятий из кризиса, обеспечения прозрачного и устойчивого управления ими.

Рассмотрев 1 084 поправку и предложение, которые поступили ко второму чтению, комитет рекомендовал парламентариям принять законопроект в предложенной им редакции по результатам рассмотрения во втором чтении и в целом.