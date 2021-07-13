13 липня депутати ухвалили в другому читанні та в цілому законопроект №3822 Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності.

Ініціатори проекту закону пропонують перетворити державний концерн Укроборонпром в акціонерне товариство.

Державні унітарні підприємства, зокрема казенні підприємства, що входять до складу концерну, – в господарські товариства, управління і розпорядження їх майном.

Крім того, законопроектом пропонують запровадити корпоративну модель управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.

Комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради визначив, що цей законопроект є необхідним для функціювання та розвитку оборонно-промислового комплексу держави, виведення підприємств з кризи, забезпечення прозорого та сталого управління ними.

Розглянувши 1 084 поправку та пропозицію, які надійшли до другого читання, комітет рекомендував парламентарям ухвалити законопроект у запропонованій ним редакції за наслідками розгляду в другому читанні та в цілому.