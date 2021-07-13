Пленарне засідання Верховної Ради 13 липня традиційно розпочнеться о 10.00. На порядку денному в нардепів – низка законопроектів, зокрема із пропозиціями президента України Володимира Зеленського.

У вівторок депутати мають розглянути як невідкладні проекти закону глави держави:

про великий Державний Герб України,

про обрання членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя,

про встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя,

про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.

Повторно з пропозиціями Зеленського парламентарі мають розглянути питання відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Доопрацювати із врахуванням пропозицій президента нардепи мають закон України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги.

Те ж стосуватиметься і закону щодо розвитку інституту старост.

У другому читанні депутати зосередяться на подоланні кризових явищ та забезпеченні фінансової стабільності на ринку природного газу.

Крім того, на засіданні 13 липня йтиметься про спрощення приєднання до електричних мереж, запровадження Бюро економічної безпеки України, а також про внесення змін до Податкового та Митного кодексів для стимулювання розвитку галузі електричного транспорту.

13 липня о 16.00 за ініціативи президента України Володимира Зеленського відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

Глава держави просить розглянути закон щодо легалізації медичного канабісу й реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності.